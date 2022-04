Agathe LASVAUX

Urbaniste passionnée par ma formation initiale en géographie et aménagement, j'ai approfondi ma fascination pour le thème universel et intemporel des déplacements afin de me spécialiser.

Mon double profil spécifique urbanisme/mobilité m'a ainsi permis de me démarquer sur le marché du travail en occupant des postes riches, techniques et à responsabilité.



Durant mon parcours, j'ai évolué au sein de structures différentes, tant dans le secteur public que dans le privé. J'ai travaillé sur des thématiques variées et à diverses échelles: commune, pays, périmètre interdépartemental, intercommunalité... Toutes ces expériences m'ont forgé un cv atypique et fourni.



Dernièrement, j'ai décidé de me fier à ma curiosité et mes capacités de formation et d'adaptation afin de revenir à mes premières amours : la planification et la protection du patrimoine. Aussi, j'ai renoué avec l’urbanisme réglementaire et remis à niveau mes connaissances législatives et juridiques.



Curieuse de nature, je construis aujourd'hui un pont entre mes compétences en programmation de projets urbains et la programmation architecturale. Alimentant ma soif de connaissance, je me forme au métier de programmatrice en architecture tout en mettant à profit mes compétences de géographe-urbaniste afin de faire évoluer mon entreprise et mes collaborateurs vers de nouveaux horizons communs.



Mes compétences :

Développement local

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Autocad

Apple Mac

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Aménagement du territoire

Qgis

Urbanisme

Programmation urbaine

Affinity Designer

Filemaker pro

Programmation architecturale