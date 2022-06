Cédric JAUNAT

Cadre dirigeant expérimenté, avec un réseau de contacts important, je suis à l'interface économique, technique et réglementaire des projets. Facilitateurs pour les industriels, les aménageurs, les collectivités territoriales, je m’appuie sur mes compétences en risk management.



15 années d'expérience dont 5 à l'international (anglais et espagnol) m'ont permis de me spécialiser : Due diligence, Management, Gestion du risque, Management Environnemental, Négociation et bien plus.







Mes compétences :

Conseil

Marketing

Gestion de projet

Environnement

Management

Innovation