Patrice PRUAL

Depuis 2015

Missions : Audits d’optimisation de process Suivi de travaux électriques

Planification & Logistique en industrie et événementiel



2013-2015

CORDEL, Benodet (29), Eclairage de magasins

- > Responsable Technique



2012-2013

Projet personnel : conception et réalisation d'une habitation en ossature bois



2008 - 2012

EMBALLAGE-TECHNOLOGIES, Quimper (29), Montage de machines d’emballage

- > Adjoint au directeur de Production

- Ordonnancement, planification des ressources, gestion de l'atelier

- Maintenance et travaux neufs des installations

- Organisation des process industriels et des flux d'information

- Animation de l'amélioration continue



2008

FILET BLEU, Quimper (29), biscuiterie industrielle

- > Contrôleur de gestion industrielle

- Relevés et analyses des coûts de production

- Création de documents pour simplifier les collectes d’informations



2006

THALES, Pessac (33), intégration de systèmes aéroportés

- > Ingénieur stagiaire

- Projet d’amélioration de la Logistique : optimisation des flux entre les 12

bâtiments du site (32 000 m²)

- Travaux en collaboration avec les Services Généraux

- Chiffrage de 35 % de gains de coûts d’exploitation (objectif initial de 25%)



2005

SOLECTRON, Bordeaux (33), fabrication de cartes électroniques en série

- > Ingénieur stagiaire

- Démarche "Kaizen" d’optimisation des flux de Production et de maintenance

- Gain de 2% du taux de production par la réorganisation logistique de l'atelier



2005 - 2007

CESI, Bordeaux (33), FORMATION D'INGENIEUR



1998 - 2005

REXEL-REVIMEX, Quimper (29), Négoce de matériel électrique

- > Responsable d’agence

- Création de l'agence (suivi des travaux, agencement intérieur)

- développement commercial (CA +35%/an) : prospection, animations

- Management humain

- Gestion : budgets, contrôle des coûts, tableaux de bord

- Logistique : approvisionnements, optimisation des stocks, expéditions



1994 – 1998

GROUPE BARRIERE, établissement de Dinard (35)

- Gestion de projets événementiels

- Organisation et sécurisation des flux de trésorerie



1992 – 1994

BASIO-PRODUCTION, Pleslin-Trigavou (22), process pour l’environnement

- Etudes techniques sur la réduction des volumes de transport des déchets

industriels



1991 (9 mois)

CHAFFOTEAUX & MAURY, St Brieuc (22), fabrication de chauffes-eau

- > Acheteur stagiaire en alternance



Mes compétences :

Anglais

Gestion d'affaires

Ingénierie

Logistique

Management

Management projet

Services généraux

Services techniques

Supply chain