Martine PRUAL

J’ai occupé une succession de postes de direction au sein de groupes médias

et multimédias importants : Directeur de Groupes et Editeur chez CEP COMMUNICATION, Directeur

Général de MEDIA PUBLICATIONS (La Revue des Vins de France, Capital Finance, Le Nouvel

Economiste, Votre Beauté…), puis, chez Desfossés-La Tribune (LVMH), à la fois PDG de VICTOIRE

MULTIMEDIA, administrateur de LV&CO (MFM, VOLTAGE), administrateur de YACAST et Editeur

de Connaissance des Arts.

Depuis 2002 je dirige MPC, cabinet de chasse-de-tête et EXELTEAM (E.T.T) et reste

très impliquée dans le secteur des médias et de la communication 360°.





Mes compétences :

Chasse de têtes

Communication

Luxe

Multimedia

Presse

Recrutement

Travail temporaire