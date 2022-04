Cyrille BRICHANT

Directeur du développement d'ARCADIS en France : société de conseil et ingénierie de 19 000 personnes, leader dans ses métiers Infrastructure Bâtiment Eau et Environnement



Interlocuteur privilégié des clients et partenaires d'ARCADIS



Je suis Ingénieur de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d'un Master en Finance.



Mes compétences :

Bâtiment

Commercial

Communication

Concertation

Conseil

Développement

Eau

Energie

Environnement

Ferroviaire

Infrastructure

Infrastructure ferroviaire

Ingénierie

Transport