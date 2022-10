Dominique PASTRE

Assuré de l’utilité de la communication publique (n'est-elle pas le préalable indispensable à la concertation voire à la mythique participation habitante que certains appellent de leurs voeux ?), je me suis lancé le défi de créer ma propre structure dans ce secteur d’activité. Convaincu qu’un bon support de communication doit mêler accessibilité rédactionnelle et curiosité visuelle, je m’efforce de concevoir des textes simples mais percutants, "magnifiés" par des ambiances graphiques qui attirent l’œil et invitent à la lecture… question de complémentarité.



Mes compétences :

Communication publique

Concertation

Rédacteur

Communication

Politiques publiques