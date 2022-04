Claire CHAPELLE

Agro de formation, j'ai eu l'occasion de travailler sur les problématiques touchant à l'aménagement et la gestion des espaces ruraux et marins, à la protection des milieux naturels, au développement local et à l'agroalimentaire. La nécessite de préserver l'environnement et de favoriser un développement plus durable sont des convictions profondes que j'essaie de faire passer auprès des acteurs locaux de mon territoire, au travers d'activités de formation, d'animation locale, d'ingénierie et de conduite de projet.

Plus disponible maintenant,je continue de m'interesser parallèlement à tout ce qui peut permettre de mobiliser et impliquer mes concitoyens à une meilleure prise en compte de l'environnement dans leurs activités professionnelles. Concertation, médiation, gestion concertée...sont des démarches qui méritent d'être davantage développées. Je suis motivée pour y contribuer et partager mes expériences.



Mes compétences :

Concertation

Médiation

Formation