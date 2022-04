Brigitte VERCHÈRE

Manager d'une équipe de 6 personnes, documentalistes-veilleurs, archivistes, traducteur, j'ai en charge la gestion des connaissances de l'entreprise et la mise en place d'une stratégie de knowledge management.



Mes compétences :

Stratégie de communication et recommandations

Suivi de réalisation

Aisance rédactionnelle

Pilotage de projets jusqu'à la mise en produc

Gestion de plannings et de budget

Management d’équipe