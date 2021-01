Nathalie CHESNEL

25 ans au coeur d'entreprises industrielles internationales m'ont confrontée au changement, à la richesse culturelle, aux enjeux de performance collective et à ceux d'équilibre et de réussite personnels. J'ai observé des parcours et vécu de formidables réalisations portées par des leaders et des équipes convaincues et enthousiastes, mais autant de gaspillages d'énergie générateurs d'inefficacité et de mal-être au travail, de perte de performance financière et de dégâts humains.



Au terme d'une carrière riche mais où finalement je ne me sentais toujours pas à ma place, j'ai décidé de plonger dans ma créativité ; j'ai éclairé mes ombres et mes talents particuliers, affirmé mes valeurs et mes motivations et j'ai pu actionner mes ressorts propres pour décider et mettre en oeuvre la suite de mon parcours.



Aujourd'hui, je me consacre à accompagner les personnes désireuses de mettre le sens qui est le leur au coeur de leurs projets professionnels et personnels. Je les aide à s'affirmer dans leur relation à elles-mêmes et avec les autres. Pour retrouver l'équilibre, l'envie, la force d'agir avec confiance. Parce que ces personnes, leaders, salariés, entrepreneur.e.s, veulent, et que ça leur est devenu nécessaire pour continuer, retrouver et réconcilier sens, plaisir et performance.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Droit social

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants

Cohésion en équipe

Coaching d'équipe

Animation de formations

Coaching individuel

Communication non violente