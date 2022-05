Vincent FRANCOIS

April International Expat propose des solutions d assurance couvrant la santé des personnes en situation de mobilité internationale.

nos atouts :

- gestionnaire des prestations de nos contrats

- 3 bureaux de gestion : PARIS,MEXICO et BANGKOK

- prestataire d'assistance interne groupe : April International Assistance présent sur plus de 40 pays, avec un réseau de plus de 160 correspondants

- plateau médical 24h/24; 7j/7 avec 1er avis médical et care management

-guichet unique APRIL/CFE

- accès à un des plus grands réseaux de soins aux USA (AETNA)

- services de tiers payant à l'étranger...

- Taille Humaine



