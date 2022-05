Vincent FRANCOIS

Obtenir la reddition d’un forcené ou d’un preneur d’otage… Vendre, remporter un appel d’offre, ou faire signer un contrat important… Quelles que soient les situations, les techniques de négociation relèvent toujours des mêmes mécanismes : faciliter la relation, transmettre un message, puis créer un climat favorable pour aboutir à l’objectif fixé.



Après plus de 10 ans passés au GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale), j’ai adapté mon savoir faire et mon expérience acquis en tant que négociateur au sein de cette unité d’élite de la gendarmerie, pour les mettre au service d’entreprises confrontées à des enjeux commerciaux cruciaux.



J'interviens également dans les domaines de la gestion de crise et la gestion des conflits.



Les conflits en entreprise sont en constante croissance, leur complexité augmente et ils ont des impacts conséquents sur la productivité.



Mes domaines d'application sont la gestion des conflits intra-entreprise mais également la gestion et l'accueil des clients ou usagers agressifs verbalement ou physiquement.



La crise et sa gestion au niveau humain, matérielle et organisationnelle est un enjeu qui peut-être vital pour l'entreprise qui traverse une situation d'instabilité importante.



L'adaptation de la négociation au monde de l'entreprise est naturelle, au cours d'échanges et de diverses formations, j'ai remarqué des convergeances notables et nombreuses entre la négociation de crise et les différentes négociations de l'entreprise(sociales ou commerciales).



J'accompagne également des dirigeants ou salariés en période de changement ou lors de dossiers à forts enjeux.



Je propose donc mon expertise par le biais de formation ou sous forme de conseil in situ.



Je m'appuie sur mon expérience acquise au cours des différentes missions et sur les techniques de gestion de crise ou de négociation adaptées au monde de l'entreprise.



Si vous souhaitez échanger sur ces domaines, je suis à votre écoute.



Un lien vidéo pour mieux cerner mon activité:

