Marie-Claude OZANNE

Enseignante et formatrice de formateurs dans l'Education nationale pendant 12 ans (formation initiale et continue), puis écoutante dans des services téléphoniques nationaux d'écoute et de conseil (Sida Info Service et Drogues Info Service), enfin formatrice d'adultes dans les domaines de la communication humaine et du développement des capacités comportementales (secteurs du travail social, de l'éducation et de la santé notamment), j'ai créé mon entreprise individuelle en 1997.



Mon activité s'adresse :



- d'une part aux personnes

• que j'accompagne individuellement ou en couple en cabinet privé (m'appuyant sur des parcours certifiants terminés respectivement en 1992 - Psychanalyse Active de Courte Durée -, 1997 - Relaxologie Appliquée -, 2004 - Olfactothérapie - parcours complétés par diverses formations en thérapies brèves passant ou non par le corps (EFT, EMT, Palo Alto)

• pour lesquelles j'anime des stages thématiques ou des ateliers (adultes / enfants) ;



- d'autre part aux groupes et organisations (associations, institutions, entreprises) en situation de crise, sur des thématiques de gestion du stress et de prévention des risques psycho-sociaux) pour

• des formations, de l'accompagnement de salariés ou du conseil de dirigeants et de responsables

• des groupes d'analyse de la pratique professionnelle ;



- enfin à des thérapeutes pour de la supervision en groupe ou individuelle.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion du stress

Psychanalyse

Psychothérapie

Communication relationnelle

Coaching

Accompagnement

Formation