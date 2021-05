Hervé COUDIÈRE

Coach senior certifié et consultant en management depuis 1999,

jaccompagne les entreprises et les managers

pour développer leurs performances et le bien-être des personnes

en favorisant les pratiques de coopération (relations positives, réciprocité, confiance)

et lengagement au sein des équipes (projet participatif valorisant, auto-détermination)



Contact : herve@hommesetcooperation.fr



Mes compétences :

Gestionnaire

Indépendant

Écologie

Conseil

Développement

Manager

Éthique

Organisation

Management

Coaching