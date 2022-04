Claire COUDIÈRE

Tél : 03 20 21 18 11

Fax : 09 82 62 05 32

Adresse : 68 A, rue de Wambrechies | 59520 Marquette-lez-Lille

Web : clairement-orthophoniste.com



SERVICES ET SPÉCIALITÉS

Évaluations et prises en charge des jeunes d'âge scolaire présentant une grande variété des troubles d'apprentissage : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, trouble primaire du langage, dyspraxie, trouble d'acquisition du langage écrit, trouble de compréhension écrite.



Connaissance d'une grande variété d'outils technologiques : synthèses vocales, prédicteurs de mots, cartographies, numériseurs portables, dictionnaires électroniques, tablettes, etc.



PHILOSOPHIE ET APPROCHE

Approches multisensorielles et individualisées fondées sur la recherche, de type Orton-Gilligham et Lindamood-Bell pour l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe; utilisation de la technologie pour compenser certains troubles d'apprentissage et soutenir les acquisitions scolaires. Collaboration avec la famille, les enseignants et les équipes médicales.



Création de jeux thérapeutiques ciblant des aptitudes langagières telles que la conjugaison, la structure de phrases, l'orthographe lexicale, etc. Des jeux sont également créés selon les besoins lors de séances orthophoniques.



TÉLÉPRATIQUE : ORTHOPHONIE EN LIGNE

Les séances de thérapie en ligne s'effectuent comme celles faites au bureau. Mêmes techniques et outils pour des thérapies efficaces et adaptées à vos besoins. Grâce à notre plateforme hautement sécurisée qui permet au thérapeute et au client de travailler en temps réel (audio, video, applications). Découvrez-en plusArray