Mouster YVON

Président et fondateur de SYMBIOFI,Array



Notre domaine d'action :

FORMATIONS ET LOGICIELS EN PSYCHO-SANTE



Nos 2 métiers:

1) Editeur de logiciels & outils interactifs, innovants, multimédias (PC, internet, intranet, smartphone...), à destination des professionnels ( et de leur patientèle/clientèle) et des entreprises

2) Institut de formation en psycho-santé à destination des professionnels : psycho-santé des émotions, psycho-santé du travail, psycho-santé enfants adolescents



- Parmi nos logiciels pour agir sur le corps, les émotions, les comportements : évaluation et observation du tonus vagal (Index de Réponse émotionnelle), biofeedback de cohérence cardiaque, méditation pleine conscience, contrôle respiratoire, détente musculaire, visualisation, sophrologie, relaxation...



- Parmi nos enseignements : 3 Master (Master Psycho-santé du travail, Master Psycho-Santé des émotions, Master Psycho-Santé enfant adolescent), 25 cursus de 2 à 4 jours à la carte.



Nos partenaires et récompenses:

- Symbiofi est partenaire du CHRU de Lille et bénéficie d'un appui hospitalo-universitaire important.

- Symbiofi est membre du Pôle de Compétitivité Nutrition Santé Longévité

- Symbiofi est lauréate du Ministère de la Recherche pour les Entreprises de Technologies Innovantes et bénéficie de l'appui de la structure publique d'innovation OSEO et du FEDER.



Mes compétences :

Risques psychosociaux

Hypnose

Bien être

Psychothérapie

Sophrologie

Coaching

Yoga

Psychologie