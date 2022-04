Florence CHAMPION

Membre de la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse)

Psychopraticienne courant humaniste

Coach diplômée de Paris 8

Enseignante certifiée par NLPNL : PNL Humaniste

Exercice :



Libéral en Cabinet - séances individuelles - adultes - adolescents - couples

= > Accompagnement thérapeutique

= > Développement personnel

= > Coaching

= > Pratique du biofeedback de cohérence cardiaque et cohérence émotionnelle (protocole spécifique)



En entreprise :

= > Animation de groupes d'analyse de pratiques professionnelles/ supervision

= > Formation aux outils de communication

= > Accompagnement en individuel et en groupe dans le cadre de la gestion du stress post-traumatique (Formée au débriefing psychologique)

= > Coaching individuel



En groupe :

= > Enseignement de la PNL Humaniste



Mes compétences :

Ressources Humaines

Analyse de pratiques

Coaching professionnel

Formation

Communication

Gestion du stress

Social

Psychothérapie