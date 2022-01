Anne MULLER (HOELTZEL)

Passionnée par la vie, je suis persuadée que chaque être humain a ses valeurs, ses points forts et ses qualités et j'aime les découvrir.



Depuis 2002 je suis conseillère en insertion professionnelle, j'accompagne et j'aide les demandeurs d'emploi dans leurs démarches.

Ma force et mon énergie je sais les déployer au mieux pour les personnes qui se pensent "loin de l'emploi" : migrants, travailleurs handicapés, bénéficiaires des minimas sociaux, cadres en questionnement, femmes en reprise d'activité....

Depuis 2011 je me forme régulièrement pour affiner ma capacité d'écoute, de communication et de compréhension des autres.



Mes compétences :

PNL

Communication

Ecoute

Accompagnement