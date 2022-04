"Sauvons France Télévisions". Le 9e livre de Francis Guthleben paru en octobre 2015 chez Ginkgo Editeur.



"Enceint ! Journal d'un futur père". Le 8e livre de Francis Guthleben paru aux Editions Gawsewitch est en vente depuis mars 2013. Il figure dans les meilleures ventes d'ouvrages sur la paternité chez amazon.fr



Printemps 2015 : nombreuses interviews à France 5, Sud Radio, Atlantico, L'Obs autour de la désignation du nouveau président de France Télévisions et de la crise à Radio France.



www.guthleben.com



Des émissions de radio :



- Invité régulier de RMC (Eric Brunet, Brigitte Lahaie), de Sud Radio, Azur FM pour ses livres : "Scandales à France Télévisions" et "Enceint, journal d'un futur père".



- Septembre 2014 : Invité unique pendant deux heures et demie de l'émission "On se dit tout" sur France Bleu. http://www.francebleu.fr/interactivite-sondage-dedicaces/se-dit-tout-sur-france-bleu/les-hommes-et-la-grossesse



- Mars 2014 : 3e interview pour RMC dans l'émission "L'amour et vous" de Brigitte Lahaie au sujet de la place des pères dans la grossesse.



Des tribunes pour L'Obs : http://leplus.nouvelobs.com/francisguthleben



Des interviews a Atlantico : http://www.atlantico.fr/fiche/francis-guthleben-1503851



Des tribunes dans le Huffington Post : http://www.huffingtonpost.fr/francis-guthleben/conseils-devenir-parent_b_3132299.html?utm_hp_ref=france



Des déclarations dans les médias sur l'avenir de France Télévisions...



- http://www.leprogres.fr/france-monde/2012/12/18/france-televisions-en-surchauffe



- http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/12/19/surchauffe-a-france-televisions



- http://www.lalsace.fr/actualite/2012/12/18/quand-on-veut-se-debarrasser-du-pdg-on-lui-coupe-les-vivres



- http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/12/18/francis-guthleben



- http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2012/12/18/on-commence-par-couper-les-vivres



Il assure la direction stratégique et des contenus de quatre sites d'information et d'une webTV, tous dédiés aux usages numériques et aux technologies d'information et de communication.



e-alsace.net

picardienumerique.net

sudouestnumerique.net

lorrainenumerique.net

jailafibre.eu



Parmi les 8 livres qu'il a signé deux autres titres :



- "Survivre - l'histoire intime et secrète du crash du mont Sainte-Odile" Le Verger Editeur. Janvier 2012



- "Scandales à France Télévisions - gaspillages et magouilles à la télévision", Edition Jean-Claude Gawsewitch. Janvier 2009



Homme de communication, il accumule une expérience multiple dans la presse quotidienne, la télévision, l'édition, l'enseignement, les technologies d'information et de communicatio



Mes compétences :

Manager

Médias

Internet

Écrivain

Réalisateur