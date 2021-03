Jérôme NESSI

Responsable de la société TRUSTMAN SAS qui a pour objectif de répondre à un besoin des SGP d'asset management sur les questions qui ne sont pas l'investissement. Les problématiques englobent la partie corporate de la SGP (finance, reporting actionnaires, élaboration du processus budgétaire, HR, projets informatiques...) et les questions métier (compliance, lancement de nouveaux produits, filiales, organisation interne...). Plus d'informations sur www.trustman.fr



En 2011, TRUSTMAN a lancé le site SUPLINKS, market place des métiers de la finance. L'objectif était de créer une relation directe entre des profils dirigeants et des profils collaborateurs. L'objectif second était de réduire fortement les coûts de recrutement. Le dernier objectif est de permettre de mettre en avant ses compétences plutôt que son image, en toute confidentialité. http://www.suplinks.com



Mes compétences :

Asset management

Private equity

Finance