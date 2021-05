Nicolas CROUZEVIALLE

Spécialisé dans la direction d'équipes, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de plusieurs opportunités chez des éditeurs ou des constructeurs informatiques, dans plusieurs départements différents (commercial, marketing, services). Elles m'ont ouvert l'esprit et permis de mieux comprendre l'entreprise.



Mes expériences aux Pays-bas, en Belgique et en Espagne m'ont permis de me remettre en cause ainsi que mon environnement.



Animé par la passion de l'informatique, j'essaye de coordonner, organiser et motiver mes équipes en leur transmettant du sens et le goût de l'effort.



C'est cette dynamique que je souhaite développer dans le futur.



Mes compétences :

International

Management

Conseil

Direction technique

Business Process Management

SSII

Marketing opérationnel

Marketing produit

Marketing stratégique

Leadership