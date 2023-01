Marc LEOPOLD

47 ans,



Encadrement d’un service de 150 personnes dont 20 maîtres d’ouvrages.



10 ans d'expérience dans le conseil (dont 5 ans chez Ernst et Young),

13 ans d'expérience dans la Banque :

- 5 ans d'expérience en tant qu'organisateur, responsable de projets et maître d’ouvrage pour la Banque ABN AMRO,

- 8 ans d'expérience en tant que manager d'équipes d'opérationnels et de maîtrise d'ouvrage pour Natixis



Mes compétences :

Encadrement

Project management office

Conseil

Consulting

MOA

Organisation

Consultant

Maîtrise d'ouvrage

PMO

Planification