Agathe LE GUIFFANT DE KERLEAU

Dynamique, motivée, adorant le travail en équipe, je me suis depuis toujours spécialisée dans le secteur du textile pour évoluer dans le monde du prêt à porter.

A la sortie de l'ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers), j'ai démarré mon expérience professionnelle chez ARMAND THIERY en participant aux achats et à la naissance de l'enseigne grande taille TOSCANE. Trois ans après cette expérience très enrichissante, j'ai eu l'opportunité de paufiner mes connaissances en achats textile en tant qu'acheteuse chez CACHE CACHE, d'abord au sein du département chaine & trame, puis sur le pôle accessoires. J’ai su démontrer mon autonomie mais aussi mes compétences managériales avec l'encadrement d'une équipe de 3 assistantes. J'ai ainsi contribué à la progression de la part de marché du pôle Accessoires chez CACHE CACHE de 3 points. Puis le groupe BEAUMANOIR m'a à nouveau fait confiance en me faisant évoluer en tant que Chef de Produit chez LA CITY pour la gestion et la construction de toute la collection dans le respect du positionnement de la marque. J'ai eu pour mission de construire l'offre en établissant une véritable stratégie produits, en optimisant le sourcing amont et les indicateurs commerciaux. Aujourd'hui je continue mon parcours chez NAF NAF, marque du groupe Vivarte, en tant que chef de produit pulls et chemises. J'ai pour mission la construction de l'offre produit amont avec la gestion d'un budget d'achat de 40 millions d'€ par saison.



Mes compétences :

Pack office

Gestion des chiffres d'affaires, marges, rotations

Construction de collections

Logistique (transport, douanes, incoterms…)

Sourcing / Stratégie de négociation de prix

Textile

Achats

Mode