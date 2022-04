Agathe LEGROS

FORMATRICE DANS LES DOMAINES D'INTERVENTION

* COMPETENCES CLES - SAVOIRS DE BASE

* ACCOMPAGNEMENT AU PROJET

* COORDINATION EN CONTEXTE INTERNATIONAL

* COMMUNICATION PROFESSIONNELLE



Compétences PEDAGOGIQUES

- Animation de formation - Méthode active

- Conception de séquences et création de supports

- Gestion de groupes et accompagnement individuel

- Cadre de la communication non-violente®



Compétences TECHNIQUES

- Communication interpersonnelle en milieu professionnel

- Formation et accompagnement

- Coordination et gestion administrative en contexte international