Agathe LEGROS

Issue d’une formation reconnue dans le milieu de la traduction (Master Traduction Spécialisée Multilingue à Lille III, reçue mention très bien), et spécialisée en traduction médicale, informatique et marketing, je me suis toujours appliquée à travailler sur deux pôles, à savoir la linguistique et le domaine de spécialisation en question. Pour le travail, bien sûr, mais aussi par goût de la recherche.



Outre mon goût prononcé pour le langage et les nouvelles technologies, je me passionne également des civilisations antiques, notamment grecque et romaine ainsi que pour le sport et la littérature française classique. J’aime apprendre de nouvelles choses chaque jour et décortiquer le langage pour en retirer l’essence. C’est pourquoi, depuis des années déjà, j’ai voulu m’orienter vers la traduction. Comprendre les différences de point de vue qui existent dans une même idée est une des choses formidables que permet la traduction.



Depuis septembre 2015, je suis chargée de cours de version médicale ES > FR auprès des étudiants de master 1 en traduction à l'Université de Lille 3.



Être traducteur est certes un métier, mais c’est surtout pour moi l’occasion d’exercer ma passion au quotidien.



Mes compétences :

Traduction

Relecture / corrections

Rédaction