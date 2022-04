Agathe LELOUX

Je suis une ingénieure diplômée de l'ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale) et d'un master en génie des produits formulés à l'UTC (Université de Technologie de Compiègne).



Après 6 mois de projet de fin d'études chez Symrise dans leur laboratoire d'ingrédients cosmétiques, je suis actuellement en Irlande dans l'entreprise ORIFLAME en tant que Chimiste Formulatrice en Skin Care, Hair Care et Personal Care.



Mes compétences :

Adaptation facile

Organisation d'évènements

Dynamique