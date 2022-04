Nora DESSAUGE

Chargée de Mission Emploi depuis maintenant 8 ans au sein de l'ESCOM, j'accompagne les jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi et thèse et ceci pendant 3 ans.

Titulaire d'un Master en communication, j'interviens au sein de 5 promotions pour la rédaction de CV, lettre de motivation...

J'effectue des simulations d'entretien en cycle ingénieur pour permettre aux jeunes décrocher leur stage ou premier emploi plus facilement.

Le contact régulier avec les entreprises, laboratoires et d'autres écoles de la Fédération Gay Lussac et des Confèrences des Grandes Ecoles, me permet d'obtenir des offres que je transmets auprès de nos jeunes escomiens.

Une CV-thèque est à votre disposition sur https://www.escom.fr/-Emploi-.html



Mes compétences :

Créativité

Fiabilité

Accompagnement à l'emploi

Persévérance

Enseignement

Organisation d'évènements

Respect des engagements