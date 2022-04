Sylvain STEPHANT

Riche d'une expérience de 10 années dans la recherche et plus particulièrement dans le domaine de la géochimie, je suis actuellement en poste au BRGM.



J'ai ainsi la possibilité de travailler sur des sujets riches et variés qui sont au cœur de notre société actuelle. Je m'occupe notamment de projets liés à la transition énergétique (production de biogaz, solution de stockage d'énergie tel que le "Power to gas"), au réchauffement climatique (stockage de CO2) ou encore l'extraction minière. Dans ce cadre, je gère une plateforme haute-pression, unique en son genre, pour mener à bien des projets permettant de répondre à ces différentes thématiques.



Le sous-sol est un milieu passionnant et même parfois surprenant !



Mes compétences :

Automobile

Gestion de projet