Agathe LEMAIRE

Compétences:

- Agronomie: gestion des impacts de l’agriculture sur l’environnement : érosion, pesticides, fertilisants.

- Communication: mise à jour du site internet, participation à la réalisation et à la diffusion d’un livret sur l'aménagement et la gestion des eaux

- Ecosystèmes aquatiques: structure, fonctionnement, évolution et impact anthropique

- Géochimie des eaux: prélèvements, mesures et analyses

- Hydrologie: cycle de l’eau, flux d’eau et de matières sur les bassins versants, aménagement des rivières

- Hydrogéologie: notions générales sur les milieux poreux, identifications géologique et hydraulique des aquifères, vulnérabilité et protection des nappes ; mesures de rabattement, de débit et de perméabilité

- Informatique: - bureautique: Word, Excel, Power Point 2010; BD: Access 2010; SIG: Mapinfo 8.5, Arcview 9.1; programmation: Visual Basic; DAO: Photoshop CS5, Illustrator CS5, SPIP

- Langue: Anglais (notions techniques)

- Marchés publics: gestion administrative et financière de dossiers

- Réglementation: DCE, Loi sur l’eau, Grenelle de l’environnement, SAGE, SDAGE, Trames verte et bleue, Classement des cours d’eau



Mes compétences :

Droit de l'environnement

Hydrologie

Écologie

SAGE

Agronomie

Hydrogéologie

Eau

Environnement