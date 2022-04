Agathe LEMAÎTRE

Diplômée d'un bachelor en Communication, Chef de projet événement à ISEFAC, je suis actuellement alternante à la SNC Docks Café dans le cadre de mon Master en Marketing, Communication et Digital à l'école MBWay de Nantes.

Motivée et déterminée à chaque nouveau projet, j’aime les challenges.

Mon plus gros challenge ? Partir seule à l’autre bout du monde pour me découvrir et apprendre l’Anglais.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Marketing

Adobe InDesign

Leadership

Microsoft Office

Anglais

Réseaux sociaux

Communication

Intermédiaire Management

PROFESSIONNELLES MBway Management

Sales Assistance

Bug Tracking System