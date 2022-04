Agathe LEROY

Bonjour à tous !



Je suis étudiante en deuxième année, dans l'une des plus grandes écoles de communication et de publicité de France : l'ISCOM. La communication est un domaine passionnant et surprenant. Je me suis laissé prendre dans cet univers où l'on en apprend tous les jours. La communication est un style de vie, le mien.



Mon objectif : devenir polyvalente. Je veux maîtriser tous les domaines de la communication pour être efficace dans mon futur travail.







Mes compétences :

Marketing

Graphisme PAO