Agathe LOYE

Après une expérience professionnelle de près de 10 ans dans la communication visuelle, j’ai repris une formation en Marketing Digital et Evènementiel afin de suivre les évolutions de marché.



Aujourd’hui diplômée, je cherche à intégrer un service de communication et d’événementiel dans lequel je pourrais mettre en oeuvre mes compétences et mon expérience.



Je suis à même de :

Élaborer la stratégie digitale d’une enseigne et de ses réseaux sociaux.

Définir une stratégie de communication et décliner concrètement les moyens humains et matériels à mobiliser.

Faire du reporting et analyse des statistiques de fréquentation afin de de faire évoluer votre stratégie web

Gérer des opérations marketing afin d’augmenter les résultats commerciaux de l’entreprise (mailing, emailing, web…).

Mise en place et suivie d'événementiel.

Apporter ma double compétence : graphiste & marketing pour l’élaboration du plan marketing et la mise en place de celui-ci.

Apporter mes compétences techniques, vis-à-vis des prestataires.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Evénementiel

Communication événementielle

Google analytics

Google Adwords

Wordpress

SMO

SEO

Gestion de projet

Gestion de projet web

Marketing

Stratégie marketing

Stratégie digitale

Marketing digital

PAO

Communication