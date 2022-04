Agathe LOYE

MANGO est une multinationale de mode, qui crée, fabrique et distribue ses propres collections de vêtements et d’accessoires. Actuellement il existe 4 lignes : MANGO, H.E. by MANGO, VIOLETA by MANGO et MANGO Kids. Notre réseau se compose de plus de 2.700 boutiques réparties sur 107 pays et surtout avec plus de 13 000 employés travaillant dans nos boutiques ou au siège de Barcelone.



Si vous aimez prendre des responsabilités, avez envie de développer vos talents et de vous ouvrir des perspectives de carrière alors c’est que vous êtes l’un des nôtres ! Rejoignez l’équipe MANGO et participez à notre objectif commun : ETRE PRESENT DANS TOUTES LES VILLES DU MONDE.



Actuellement nous recrutons pour nos boutiques et pour les prochaines ouvertures des :

Directeurs de magasin

Directeurs Adjoints

Visuels merchandiseurs

Des vendeurs

Des reservistes



Intéressé ?



Faites parvenir votre CV à recrutement.fr@mango.com