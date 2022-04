J'aime élaborer des projets de A à Z, avec prise du brief, réflexion sur la stratégie de communication, définition de l'univers et du concept, création du logo, déclinaison de la charte graphique, création du webdesign, etc.



Mes compétences :

Photoshop

Ilustrator

Dreamweaver

JQuery

Html/css

Indesign CS5

PHP