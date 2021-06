Victoria SUC

Graphiste freelance.



J'aide les entreprises à matérialiser leur identité de marque à travers la création de leur logo, charte graphique et en déclinant leur univers visuel sur leurs supports de communication (web et print).



Je retranscris visuellement l'activité, la valeur ajoutée d'une entreprise, ce qu'elle a d'unique et distinctif par rapport à ses concurrents, sur son marché et ainsi parler directement à ses clients.



J'apporte une démarche personnalisée à chaque projet, une étude approfondie et une création originale, adaptée aux besoins et à la problématique de mes clients.



Mon site web/portfolio avec mes réalisations : www.devasyadesigngraphique.fr

Facebook : devasyadesigngraphique