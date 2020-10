Maxime PASCAL

Directeur commercial et membre du CODIR chez AKLIA GROUPE. Je développe et organise avec mon équipe lactivité commerciale de la branche « Santé Publique » et plus particulièrement les délégations ou concessions de service public concernant lexploitation des prestations de télévision, de services interactifs, de téléphonie et dInternet. Jinterviens auprès des directeurs, services achats, économiques et DSI des centres hospitaliers Français.





Mes compétences :

Commerce

Offres commerciales

Appels d'offres

Téléphonie

Marketing opérationnel

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Wi-Fi

Systèmes d'information hospitaliers

Gestion des ressources humaines

Négociation commerciale

Action commerciale

Audiovisuel

Santé publique

Gestion grands comptes

Délégation de services publics

Web