Agathe MARCHEPOIL

Actuellement Déléguée Commerciale dans la grande distribution et les réseaux spécialistes, j'ai été attirée dès l'obtention de mon diplôme ESC par la vente, métier qui me passionne encore aujourd'hui.



Je suis tout d'abord restée 2 ans chez Michelin en tant qu'assistante commerciale et 3 ans chez Appro SA ( oeufs de marque Lustucru et Mere Poulard). Je suis actuellement Déléguée Commerciale pour Mattel (multinationale du jouet).Je gère un secteur de 4 départements et de 3 millions d'euros à l'année.

Dynamique, ouverte aux autres, aimant relever des défis, j'ai aussi une bonne capacité d'écoute.



Mes centres d'intérêts sont l'équitation, le ski, les voyages, la lecture et la mosaique.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation