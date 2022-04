Agathe MARECAILLE

Commerciale dans le secteur sanitaire et médico-social, je suis amenée à contacter les dirigeants de toutes les structures publiques et privées pour présenter et vendre des abonnements à notre media en ligne. Je possède donc une grande connaissance de ce secteur.

Mes précédentes expériences m'ont amené également à connaître le secteur de la Radiologie et de la Radiothérapie par la vente de logiciels médicaux.