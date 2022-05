Philippe EGO

Positionnement :

Le groupe HOSPIMEDIA développe des services en ligne à destination des professionnels du monde de la santé (établissements de santé et entreprises).



Hospimedia, agence d'information du secteur sanitaire & médico-social, s'adresse aux décideurs de la santé. Ses journalistes couvrent en temps réel l'actualité générale, technique et réglementaire du secteur.



L'Agence Staff, activité de recrutement en ligne du groupe, met en relation des candidats et recruteurs sur les métiers de la santé et du médico-social. Elle édite les sites emploi Staffsanté et Staffsocial, dédiés aux professionnels des secteurs de la santé, du social et médico-social.

En savoir plus :



Édition de sites web à destination des professionnels de santé, Information, Recrutement en ligne de professionnels de santé, du social et médico-social, Média Santé, Jobboard, Santé, Social, Hôpital, RH, Métiers...