En poste depuis le début de l'année 2017 à la mairie de Roche lez Beaupré et heureuse d'avoir trouver des personnes exceptionnelles, qui ont su me faire confiance, je reste à l'écoute des personnes qui souhaitent échanger sur un parcours long et laborieux d'un chercheur d'emploi et gardent un espoir d'un temps meilleur.

Ne jamais baisser les bras et croire en soi c'est déjà un début du chemin à parcourir.

Bonne chance à tout ceux qui sont dans dans la recherche d'un emploi et ceux qui en ont un, n'oubliez jamais d'ou vous venez !





Mail personnel:



agathe.michel@live.fr