Agathe MICHEL

Ma participation en amont à la stratégie d'image et de développement de marques s'opère à travers la veille concurrentielle, la conceptualisation d'idées et à ma contribution aux recommandations clients. Je dispose aujourd'hui d'un savoir-faire avéré dans la mise en place de supports de communication et de campagnes marketing. Véritable interface entre les clients, les équipes créatives et les fournisseurs, je veille au respect de la qualité, des délais et des coûts.

Mon expérience chez l’annonceur a révélé mes aspirations professionnelles m’incitant ainsi à mettre à profit et enrichir mes compétences sur des projets s’intégrant aux dimensions stratégique, administrative, humaine et à la dynamique commerciale d’une entreprise. M’épanouissant dans la diversité des missions qui me sont confiées, j’ambitionne aujourd’hui de m’impliquer sur des actions contribuant à l’identité, à l’évolution et à la notoriété de la marque.

Mon bon relationnel me permet de m'adapter à différents types d'interlocuteurs et de fédérer une équipe à un projet. Ma rigueur me permet de suivre de façon précise son bon déroulement et ma réactivité, de proposer le cas échéant, des actions correctives nécessaires.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Diversité

Gestion de projet

Innovante

Marketing

Travail d'équipe