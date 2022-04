Agathe PAMISEUX

Actuellement élève en première année de BTS - Métiers de la Mode et du vêtement au lycée polyvalent de la Baugerie à Saint-Sébastien-sur-Loire, je souhaiterais intégrer une maison de Couture en tant que stagiaire.



Ce stage prévu du 22 Mai au 30 Juin est une occasion idéale pour découvrir le fonctionnement d'un établissement spécialisé dans la confection du vêtement du dessus. J’aimerais particulièrement intégrer un bureau d’étude afin de pouvoir en apprendre davantage sur ma future profession de modéliste. Ce stage est une réelle opportunité pour me permettre d’appliquer les techniques enseignées au cours de cette première année. De plus, l’obtention d’un baccalauréat Economie et Social me permet d’avoir un regard attentif sur toute la nomenclature et le fonctionnement d'une entreprise.



Par ailleurs, mon ambition de devenir modéliste et de rejoindre un bureau d’étude est réfléchie. Dès le collège, je me suis inscrite dans des cours de couture d’une durée mensuelle de 9 heures. Je les ai suivis jusqu’à mon admission dans le BTS-MMV pour satisfaire mon goût pour la réalisation de vêtements. J’ai délibérément choisi, par la suite, la voie générale spécialisée dans l’économie car j’apprécie ces matières et la possibilité d’y acquérir des bases solides.



Aussi, je n’ai pas hésité à me diriger dans un cursus technique pour accroître mes chances de devenir un jour modéliste. A la suite de cette formation, j’espère intégrer une licence professionnelle habillement puis un master en économie et gestion du commerce international. J’envisage d’effectuer une partie de mes études à l’étranger pour y découvrir une nouvelle langue et culture. Mon rôle actuel de déléguée de classe est aussi une preuve de mon investissement, d’un esprit de supervision et de mon goût pour le relationnel.



Mes compétences :

Kaledo - Lectra

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel