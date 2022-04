Marc-Henri PAMISEUX

Architecte de système d'information local ou hébergé sur internet, Intégrateur et Administrateur en logiciels libres.



- 10 ans de gérance de la société Libricks, dix années de conseils et de supervision d'exploitation informatique de nos clients.

- 10 ans d'expériences en développement, administration et R&D sur plates formes UNIX/Linux, Microsoft.

- 3 ans d'expériences en maintenance matérielle PC pour des grands comptes.



Libricks est membre du réseau Libre-Entreprise, premier réseau de sociétés de service en logiciel libre. Son développement est fondé sur celui de la communauté du libre : mutualisation des compétences et transparence.



Et pour plus de proximité, Libricks est aussi membre du réseau Alliance-Libre le pôle d''expertise en Logiciels Libres de la région nantaise.



Pour moi, l'informatique est une passion. Cette passion m'a fait tomber il y a plus de 16 ans dans la marmite des logiciels libres. Difficile de vous expliquer ce que sont les logiciels libres avec peu de place, mais je vais vous donner un aperçu:



L'informatique Libre c'est une multitude de produits, d'outils, de projets, de bibliothèques de programmation qui permettent à un informaticien de s'épanouir souvent gratuitement avec des moyens qu'il a choisi, qu'il maîtrise, et qu'il peut comprendre comme analyser. Cette informatique là est transparente et pérenne.



Pour un non informaticien, les logiciels libres sont le gage d'une certaine fiabilité et d'une pérennité des produits puisque le code source est librement exécutable, analysable, diffusable et modifiable par tout à chacun. Cette informatique là est au service de ses utilisateurs puisque ces derniers peuvent se l'approprier.



Mais l'informatique Libre, c'est avant tout une manière de penser en s'ouvrant aux autres, en partageant nos recherches comme nos défis; il n'y a pas lors de la création d'un logiciel libre une volonté mercantile, seulement le souhait de répondre le plus fidèlement possible à l'expression d'un besoin.



Je pense qu'être libre c'est choisir.



http://www.libricks.fr/



Mes compétences :

Dolibarr

MySQL

Apache

Postgresql

PHP

Tomcat

Linux/UNIX

Java/j2ee

Samba

NAS

Proxmox

Informix

OwnCloud

Logiciel Libre

Administration système

Firewall

VPN

SGBD

Base de données

Linux

Debian

Unix

Annuaire LDAP

PFsense