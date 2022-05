Olivier LOHEAC

Informaticien indépendant à votre écoute que vous soyez une collectivité, une PME ou un particulier.



Mes domaines de compétences sont entre autres :

- la vente et maintenance d'ordinateurs fixes et portables neufs ou reconditionnés, préparation et installation sur site incluses.

- la maintenance de tout matériel informatique, du poste fixe au portable. Diagnostic gratuit et envoi systématique d'un devis de dépannage. Assistance auprès des utilisateurs de l’outil informatique. Formations.

- la fourniture de consommables pour imprimantes et photocopieurs (encres, toners, tambours, papier, etc...)





Mes compétences :

Linux

Informatique