Agathe PELLEAU

Après la création d'une entreprise e-commerce, je propose mes services de stratégie éditoriale, rédaction web et optimisations SEO aux TPE / PME ainsi qu'aux indépendants. Aujourd'hui, le contenu est ROI. Pour satisfaire les robots de Google mais avant tous les clients, votre contenu doit être pertinent et inciter l'internaute à poursuivre sa lecture.

J'accompagne mes clients dans la définition d'une charte éditoriale en adéquation avec les objectifs de développement de l'entreprise.

Les contenus que je rédige répondent aux critères de la rédaction web et du référencement naturel.



Travaillons ensemble pour booster votre visibilité !



Geek dans l'âme j'aime découvrir de nouvelles idées, de nouveaux projets.



Depuis novembre 2012, je suis membre du Bureau de l'association du Club des Community managers de Lyon.



Mes compétences :

Rédaction web

Community management

SEO/SEM

Affiliation

Netlinking

Veille concurrentielle

Curation

Digital marketing

Web marketing

E commerce

Web 2.0

Emailing

Communication

HTML

PHP

Prestashop

CSS

Adobe Photoshop

MemoQ