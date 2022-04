Agathe Perrin,

24 ans



Architecte d'intérieur, je suis diplomée d'un BTS design d'espace.



Après avoir étudié l'histoire de l'art à l'université Lyon 2 et acquis une culture artistique, j'ai choisi d'orienter mon parcours vers une activité plus concrète.

J'ai donc étudié pendant trois ans le domaine de l'architecture d'intérieur. J'ai suivi une formation à l'école de Condé Lyon, une école d'arts appliqués. Cette formation m'a permise de développer ma créativité sur divers projets d'organisation spatiale.



Ce diplôme m'offre l'opportunité aujourd'hui de travailler en tant qu'architecte d'intérieur, il m'a apporté toutes les compétences nécessaires pour organiser, mais aussi décorer, un espace intérieur.



En octobre 2015 j'ai choisi de m'installer en micro entreprise afin d'exercer le métier d'architecte d'intérieur, je travaille su des projets de rénovation d'appartement et de maisons.



Je suis également à la recherche de missions en freelance au sein de cabinets d'architecture et d'architecture d'intérieur. Ces missions sont selon moi un moyen d'approfondir mes connaissances dans ce domaine et de mettre au profit de différentes agences mes compétences techniques et mes qualités créatives.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Sketch up

Artlantis

Archicad

AutoCAD

Art

Architecture d'intérieur

Design

Décoration intérieure

Architecture

Bug Tracking System