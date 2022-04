Agathe DERAIN

COMPÉTENCES



- Développement Durable et RSE : Analyse de données extra financières, Conseil en stratégie RSE (droits de l'homme et droits sociaux), pilotage de plans d'action

- Action sociale pour le secteur public local : définition et accompagnement de projets de service

- Conduite du changement : déploiement opérationnel de stratégies

- Organisation : définition et accompagnement de projets organisationnels à l'échelle internationale

- Ingénierie sociale : gestion des enjeux sociaux de projets de restructuration



Mes compétences :

BOP

Concertation

Conseil

entrepreneuriat

Entrepreneuriat social

Environnement

Gouvernance

Management

Pyramid

Responsabilité

Responsabilité sociale des entreprises

RSE

Stakeholder Management

Stratégie