Agathe PERTRIAUX BEAUCHESNE

Depuis une vingtaine d’années, j’occupe des postes de responsable administrative et financière ou de secrétaire général.

Mon rôle consiste à être le garant du bon fonctionnement de la structure dans sa globalité :

• au niveau des finances : comptabilité, trésorerie, mise en place et suivi du budget…

• au niveau des ressources humaines : suivi des salariés, paies, congés, formation…

• au niveau de la gouvernance : organisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et des conseils d’administration, relation avec les adhérents ou actionnaires…

• au niveau des services généraux : responsabilité du bon fonctionnement des locaux et du matériel, mise à jour des contrats d’assurance et d’entretien, négociation de baux…



En plus de mes compétences professionnelles, j'ai un esprit de synthèse qui me permet d’avoir une vision globale de l’entreprise et je sais faire preuve de persévérance et d'une forte adaptabilité me permettant de résister aux situations à fort stress.



Mon projet professionnel est d'occuper un poste qui me permette d'être un soutien et un relais de la direction, en me positionnant comme force de proposition, de concertation et de relais dans l’exécution des décisions prises.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Accompagnement

Comptabilité analytique

Gestion de trésorerie

Gestion financière et comptable

Juridique