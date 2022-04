Agathe PONTHUS

Diplômée en journalisme de l’ISCPA Lyon (Titre certifié par l’Etat au niveau II), je suis actuellement à la recherche d’un emploi.



Adaptable et très rigoureuse, j’ai de l’expérience dans la rédaction/correction, mais également la communication, l’accueil, l’administratif, le commercial.



La diversité des domaines et supports sur lesquels j’ai pu travailler témoigne de ma curiosité, ainsi que de ma capacité à m’intéresser et m’investir dans de nouveaux sujets.



Outre internet et les "classiques" (Word, Excel)? Je possède des compétences informatique sur plusieurs logiciels : QuarkXpress, Indesign, Photoshop, Final Cut, Autodicity...



Enfin, je possède un bon niveau en anglais et espagnol, notamment grâce à de nombreux séjours linguistiques en Angleterre, et plusieurs voyages aux Etats-Unis, Espagne, Mexique.



Mes compétences :

Pack office

Rédaction

Journalisme

Ecriture

Communication