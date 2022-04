Agathe PORTAIL - DE LIMERVILLE

Depuis 2008, je contribue au développement sur le web des entreprises qui m'ont employée et des clients qui m'ont fait confiance.



Je suis enthousiaste, rigoureuse et efficace. Je saurai combiner stratégie web et développement commercial pour promouvoir votre marque, vos services et vos produits.



Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Webmarketing

Web

Médias

SEO

Gestion de projet

Internet

Management