Julien LABOURÉ

20 année d'expériences et de réussites au sein d'agences de data marketing et chez l'annonceur.

Pilotage de business unit BtoB



A ce jour, Directeur Data Value Management chez #Publicis ETO, Data Driven Agency du Groupe Publicis International



>>Offres de la BU :

# DATA QUALITY INTERNATIONAL : Conseil et Expertise en traitement de bases de données à l'International = Cleansing et déduplication multicanale,

Management d'une équipe informatique technique (prod, développeur, responsable d'applications).



# DATA APPEND : Enrichissement de bases de données : Distributeur Officiel LA POSTE (et 16 autres pays), Solution de mégabase en point de contact, descriptives et données en Open Data



# CREATION STRUCTURE ACQUISITION PRM : Conseil & montage en dispositifs marketing & leviers d'acquisition multicanaux : marketing direct et digitaux (plans fichiers, co-reg, co-sponso, clic lead, jeux concours...)

Management d'une équipe d'experts en acquisition, collecte de données et routage (directeurs de clientèle, chefs de projets, assistants chef de projet emailing).



Mots-clés : Management | Recrutement | Conseil | Négociation Grands Comptes | PRM | CRM | Crosscanal | Performance | Marketing Direct | Conseil Marketing | Process Qualité | Segmentation | Datamining | BtoB | BtoC | GDPR



Mes compétences :

Multi canal

Management

Marketing direct

Marketing relationnel

Négociation

Quality management

Direction de Business Unit

CRM

Développement commercial

BtoB

Marketing Multicanal

Data management

SAAS

Développement personnel